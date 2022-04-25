حاضنة أعمال جامعة القاهرة تحصد المركز الثاني من مراكز ريادة الأعمال| خاص

قالت هبة زكي رئيس حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الحاضنة حصلت على المركز الثاني في الجائزة الدولية التي يصدرها المركز الدولي للمشروعات الصغيرة "مراكز ريادة الأعمال ذات التأثير العالمي".

وأضافت هبة زكي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حصول الحاضنة على المركز الثاني في جائزة مراكز ريادة الأعمال ذات التأثير العالمي"، جعلها أول حاضنة في مصر والشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة.

أكدت رئيس حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية حاضنات الأعمال في توفير الدعم للمشروعات الناشئة التي تريد دخول السوق في كافة المجالات.

وقالت أن حاضنات الأعمال عامة هي كيانات موجودة في الجامعات أو في القطاع الخاص وتقوم بتوفير الدعم للمشروعات الناشئة التي تريد دخول السوق في كافة المجالات والتي يكون بها نقص معرفي في مجالات متخصصة خاصة بإدارة أعمالها والتسويق وكذلك الجزء الخاص بالجانب المالي.

وتابعت: كما تقوم الحاضنة بتقديم الدعم الفني وتساعد هذه المشروعات في تطوير نماذج الأعمال الخاصة بها وتختبر هذه النماذج وترى مدى صلاحيتها وهل تعمل في السوق بشكل سليم من خلال مساعدة الخبراء الموجودين في الحاضنة، هؤلاء الخبراء يكون لديهم خبرات متراكمة في المجالات التي تعمل فيها هذه المشروعات وبالتالي قادرة على تقديم الدعم لها.