رأس البر مكتملة العدد في شم النسيم

محافظة دمياط

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، تزايدًا كبيرًا فى أعداد المواطنين الذين جاءوا إلى رأس البر لقضاء إجازة شم النسيم.

حيث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات وتوفير كميات من الأدوية والأمصال لمواجهة الحالات المرضية، وتم نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والأماكن التى تشهد تزاحم كالحدائق ومنطقة اللسان.

وقال وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر، أن المدينة استعدت لاستقبال روادها منذ فجر اليوم وذلك وسط استعدادات مكثفة، والاستنفار التام لجهاز الشاطئ ورجال الانقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية، كما تم تنظيم احتفالات على الشاطئ عن طريق استقدام فرقة للفنون الشعبية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم توفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.

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