نصر سالم: قرار إعمار سيناء أنهى حالة الانفصال بينها والوطن الأم

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن سيناء درع مصر الشرقي الذى أهداه الله سبحانه وتعالى لنا.

وأضاف “سالم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعظم ما فى سيناء أن الله خصها بـ 3 مصفوفات جبلية وكل مصفوفة تشكل حائطا جبليا يمنع أى عدو لاختراق الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

وتابع أن أعظم قرار تم اتخاذه بعد قرار الحرب فى عام 1973 هو إعمار سيناء بالبشر الذى يتم تنفيذه الآن، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنها كانت مطمعا للعدو من قبل نتيجة الفراغ السكاني بها.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ بنية تحتية لكي تتحول سيناء لمنطقة جذب سكاني وليس طرد للسكان، وبالتالي الأنفاق الخمسة إضافة للكباري العائمة وغيرها، وأصبح هناك إنهاء تام للفصل القسري بين سيناء والوطن الأم.