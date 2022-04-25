نشرة أخبار العالم.. وزير الطاقة اللبناني يرد على ضربه في مطعم.. بوتين يعلن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال إعلامي بارز

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد ضربه في مطعم.. وزير الطاقة اللبناني : مخرّبون وسأتخذ اللازم ضدهم

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، اليوم الاثنين، بيانًا حول ما جرى من اعتداء بالضرب على شخصه على أيدي عدد من المحتجين اللبنانيين.

وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان، اليوم الاثنين، إن نشطاء لبنانيين أوقفوا وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أثناء تواجده في أحد المطاعم، وقاموا باعتراضه والاعتداء عليه ما تسبب بكدمات في وجهه.

وذكر بيان مكتب وزير الطاقة "دأبت مجموعة معروفة من المخربين أو من يسمون أنفسهم زورًا "بالثوار" على رصد وملاحقة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بطريقة متكررة وغير مسبوقة بحيث لم يعرف لبنان هذه الظواهر السلوكية المتفلتة من قبل، فبعد الاعتداء والهجوم على وزارة الطاقة والمياه منذ أسبوعين وتخريب محتوياتها والتعرض للمسؤولين والموظفين العُزّل فيها، وصل بهم الانحطاط الأخلاقي أمس الى الاعتداء الجسدي غدرًا على الوزير فياض في وسط الشارع".

وأضاف البيان أن الوزير معروف بتنقلاته دون مرافقة أمنية، ما هدد سلامته كمواطن قبل أن يكون وزيرًا من قبل من نصّبوا أنفسهم زوراً كمتحدثين بإسم الشعب اللبناني والشعب براء منهم ومن أمثالهم".

وأشار: “علمًا أنه خلافًا لإدّعاءات بعض المحرضين، فإن الوزير فياض خرج لمحاورة المعتدين إيماناً منه بجدوى الحوار الحضاري البنّاء وشرح ما قام به في الوزارة بذهن ٍ صاف ووعيٍ تام وهذا مثبت في الفيديوهات المتداولة”.

وأكد البيان أن وزير الطاقة والمياه يضع هذا الاعتداء السافر برسم كبار المسؤولين اللبنانيين والأجهزة الأمنية كافة وهو سيتخذ صفة الإدّعاء الشخصي على كل من حرّض ورصد وخطط وساهم بهذا الإعتداء وهو يراهن على وعي المواطنين لتقدير جهوده ولا ينتظر شهادة من أحد وخصوصًا انه يبذل جهوداً مضنية تجاه الوطن والمواطنين منذ تسلمه مهامه ولم يوفّر جهداً لإنقاذ قطاعات الوزارة كافة.

أطراف أوروبية متورطة.. بوتين يعلن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال إعلامي روسي بارز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتعرض لعقوبات وضغوط كبيرة من الغرب، إلا أن الاقتصاد قادر على العمل بحرية.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أعلن بوتين، في اجتماع مع النيابة العامة في روسيا اليوم الاثنين، عن إحباط أجهزة الأمن مخططا وضعته جماعة إرهابية بهدف اغتيال إعلامي تلفزيوني بارز في البلاد، مؤكدا أن القوات الروسية في أوكرانيا تتعرض لاستفزازات كبيرة.

وأكد: "نعرف من يقف وراء عمليات الاغتيال في روسيا"، لافتًا إلى أن أطراف أوروبية تقف وراء هذه المحاولات.

ولفت إلى أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد دخولها إلى أوكرانيا، موضحا أن موسكو ستستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات.

وشدد على أن الغرب لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتفتيت روسيا، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات لمواجهة "النازيين" الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.

بعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع.. الرئيس الأوكراني يوجه الشكر لـ أمريكا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم بلاده خلال الغزو الروسي، مؤكدًا تقديره للمساعدة غير المسبوقة من واشنطن إلى كييف.

وحسب شبكة "سي إن إن"، أصدر مكتب زيلينسكي بيانًا عقب اجتماع الرئيس في كييف، مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والدفاع لويد أوستن.

وقال البيان "أود أن أشكر الرئيس جو بايدن شخصيًا وبالنيابة عن الشعب الأوكراني بأسره على قيادته دعم أوكرانيا، وعلى موقفه الشخصي الواضح.. كما أشكر جميع الشعب الأمريكي وكذلك الكونجرس على الدعم الذي نراه ونشعر به".

وتابع البيان أن زيلينسكي ناقش أيضا تعزيز العقوبات الأمريكية على روسيا، مؤكدًا أن بلاده تتفهم ما ينبغي أن تكون عليه الخطوات التالية في هذا المسار وتعتمد على دعم شركائها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، كشف أن اللقاء الذي جمعه ووزير الدفاع لويد أوستن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه في العاصمة كييف، استمر حوالي ثلاث ساعات.

وأوضح بلينكين خلال مؤتمر صحفي لم يتم الكشف عن مكانه بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية: "كان هذا هو محور زيارتنا.. أردنا التركيز على العمل الذي يجب القيام به في النظر إلى خطة اللعبة التي لدينا، وكيفية المضي قدمًا عبر كل هذه الجهود المختلفة".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما شاهدوه في طريقهم إلى العاصمة كييف، قال بلينكين "استقلينا قطارًا من جنوب غرب بولندا إلى كييف، لذلك لم نر الكثير.. وفي كييف نفسها، ذهبنا مباشرة إلى القصر الرئاسي."

وأضاف بلينكن "لم تكن هناك فرصة كبيرة للتحدث مع الشعب الأوكراني.. رأينا بالتأكيد أشخاصا في شوارع كييف - وهذا دليل على حقيقة انتصار معركتهم".

ولفت إلى أن هناك مؤشرات على عودة الحياة الطبيعية في أجزاء من المدينة، مستطردا: "لكن هذا يتناقض بشكل صارخ مع ما يحدث في أجزاء أخرى من أوكرانيا، في الجنوب والشرق، حيث تقوم الوحشية الروسية بأشياء مروعة للناس كل يوم".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الدبلوماسيين من واشنطن سيعودون إلى أوكرانيا بدءًا من الأسبوع المقبل، موضحا: "سيبدأون بعد ذلك عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة نفسها في كييف، وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال أسبوعين".

وأكد "نفعل ذلك عمدا وبتأن. ونفعل ذلك بعناية مع مراعاة أمن موظفينا قبل كل شيء".

السعودية.. الملك سلمان يوجه بصرف 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال (نحو 586.5 مليون دولار) معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، عن ذلك في تويتر قائلا: "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال، معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي..حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه".

ردا على الهجمات الصاروخية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاثنين، لبنان بمزيد من الانتقام ردًا على أي هجمات صاروخية من بيروت على تل أبيب.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جانتس، خلال لقاء مع المسؤولين الدروز، إن إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها مكتبه: "إذا استمر الإرهاب والعنف، فسنستخدم القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".

وكانت إسرائيل استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مناطق عدة بلبنان، بحوالى 50 قذيفة مدفعية، ردًا على قذيفة صاروخية نحو تل أبيب في وقت سابق.

وقال الجيش اللبناني "بتاريخ 25 /4/ 2022 ما بين الساعة 1,45 والساعة 4,00، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية.

و تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل قوات الاحتلال فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو.

وعثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع جراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم مجهزين للاطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.