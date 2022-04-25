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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك.. أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في سيارتك

زيت المحرك
زيت المحرك

يعانى عدد من ملاك السيارات من استهلاك كميات كبيرة من زيت السيارات بسبب احتراقه فى فترات زمنية قليلة ، وهذه المشكلة دائما ما تحدث فى السيارات القديمة والمتهالكة .

 

ومع استمرار الحرق السريع لزيت المحرك دون معالجة الاسباب المؤدية لذلك ، فمن الممكن ان يتم اتلاف المحرك بالكامل .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في السيارة :

 

- أسباب احتراق زيت المحرك

1- تهالك المحركات في السيارات القديمة

2- وإهمال إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

3- وجود خلل أو تآكل في اسطوانة مكبس المحرك " البستم " ، والذى قد يؤدي إلى تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق في المحرك مما يؤدي إلى تناقصه واحتراقه

4- انتهاء صلاحية الزيت وعدم تغييره لفترة طويلة يتسبب في احتراقه وتناقصه خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.

 

- وعلامات احتراق زيت المحرك

1- تناقص مستوى الزيت بشكل سريع عند إجراء فحصه بمقياس الزيت

2- خروج دخان أبيض مائل إلى الأزرق من عادم السيارة أثناء تشغيلها علامة على احتراق الزيت

3- انبعاث رائحة زيت من العادم، ويرجع صدور هذه الرائحة إلى ارتفاع انبعاثات الهيدروكربون

4- ملاحظة سرعة احتراق البوجيهات " شمعات الاحتراق"

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