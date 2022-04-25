الميكانيكى بيقولك.. أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في سيارتك

يعانى عدد من ملاك السيارات من استهلاك كميات كبيرة من زيت السيارات بسبب احتراقه فى فترات زمنية قليلة ، وهذه المشكلة دائما ما تحدث فى السيارات القديمة والمتهالكة .

ومع استمرار الحرق السريع لزيت المحرك دون معالجة الاسباب المؤدية لذلك ، فمن الممكن ان يتم اتلاف المحرك بالكامل .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في السيارة :

- أسباب احتراق زيت المحرك

1- تهالك المحركات في السيارات القديمة

2- وإهمال إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

3- وجود خلل أو تآكل في اسطوانة مكبس المحرك " البستم " ، والذى قد يؤدي إلى تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق في المحرك مما يؤدي إلى تناقصه واحتراقه

4- انتهاء صلاحية الزيت وعدم تغييره لفترة طويلة يتسبب في احتراقه وتناقصه خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.

- وعلامات احتراق زيت المحرك

1- تناقص مستوى الزيت بشكل سريع عند إجراء فحصه بمقياس الزيت

2- خروج دخان أبيض مائل إلى الأزرق من عادم السيارة أثناء تشغيلها علامة على احتراق الزيت

3- انبعاث رائحة زيت من العادم، ويرجع صدور هذه الرائحة إلى ارتفاع انبعاثات الهيدروكربون

4- ملاحظة سرعة احتراق البوجيهات " شمعات الاحتراق"