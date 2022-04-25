الميكانيكى بيقولك.. أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في سيارتك

يعانى عدد من ملاك السيارات من استهلاك كميات كبيرة من زيت السيارات بسبب احتراقه فى فترات زمنية قليلة ، وهذه المشكلة دائما ما تحدث فى السيارات القديمة والمتهالكة .
ومع استمرار الحرق السريع لزيت المحرك دون معالجة الاسباب المؤدية لذلك ، فمن الممكن ان يتم اتلاف المحرك بالكامل .
وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب وعلامات احتراق زيت المحرك في السيارة :
- أسباب احتراق زيت المحرك
1- تهالك المحركات في السيارات القديمة
2- وإهمال إجراء الصيانة الدورية للسيارة.
3- وجود خلل أو تآكل في اسطوانة مكبس المحرك " البستم " ، والذى قد يؤدي إلى تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق في المحرك مما يؤدي إلى تناقصه واحتراقه
4- انتهاء صلاحية الزيت وعدم تغييره لفترة طويلة يتسبب في احتراقه وتناقصه خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.
- وعلامات احتراق زيت المحرك
1- تناقص مستوى الزيت بشكل سريع عند إجراء فحصه بمقياس الزيت
2- خروج دخان أبيض مائل إلى الأزرق من عادم السيارة أثناء تشغيلها علامة على احتراق الزيت
3- انبعاث رائحة زيت من العادم، ويرجع صدور هذه الرائحة إلى ارتفاع انبعاثات الهيدروكربون
4- ملاحظة سرعة احتراق البوجيهات " شمعات الاحتراق"