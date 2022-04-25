مادة غذائية لا غنى عنها للذاكرة وتطهير الدم

أوصت دراسة جديدة بتناول الطحينة، لاحتوائها على عناصر غذائية تقوي الذاكرة، من خلال تناول ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة كل صباح، فإنك تمد جسمك بالعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها.

ووفقا لموقع inosmi، يمكنك تناول الطحينة بأمان خلال وجبة الليل والمساء خلال شهر رمضان.

فوائد الطحينة الصحية

الطحينة المصنوعة من بذور السمسم وذات المذاق اللذيذ، تحتوي على الكثير من البروتين والألياف والكالسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

1- تنظيم الكوليسترول

الطحينة غنية بمضادات الأكسدة بفضل هذه الميزة ، فإنه ينظف الدم من المواد الضارة، ويقوي نظام القلب والأوعية الدموية. ينظم الاستهلاك المستمر للطحينة مستويات الكوليسترول في الدم ويزيد من مقاومة العديد من الأمراض ذات الصلة.

2- جيدة للقلب

تضمن الطحينة الدورة الدموية المناسبة في جميع أنحاء الجسم. بفضل هذه الميزة ، فهو يقلل من مخاطر العديد من المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الاستهلاك المنتظم للطحينة يدعم وظائف القلب. يمكنك تناول ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الطحينة كل صباح.

3- تقوية الذاكرة

الطحينة من الأطعمة التي تعزز الذاكرة عند استخدامها بانتظام. بفضل أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية في تركيبته، له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي ويقوي الخلايا العصبية.

4- الوقاية من فقر الدم

يتم الحصول على الطحينة عن طريق طحن بذور السمسم وتحويلها إلى كتلة سميكة من خلال عمليات مختلفة. وخام الطحينة هو السمسم الغني بالحديد.

لذلك ، من خلال استهلاك الكثير من الطحينة ، يمكنك الحصول على الكثير من الحديد يمكن استخدامه كعلاج لفقر الدم.

إن تناول بضع ملاعق كبيرة من الطحينة يوميًا سوف يلبي احتياجاتك من الحديد إلى حد كبير.





