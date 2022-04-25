أشرف صبحي يفوض وكيل وزارة الشباب بالجيزة لحضور الاحتفال بيوم اليتيم

فوض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عادل فهمي وكيل الوزارة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومحمد فوزي المتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة لحضور حفل يوم اليتيم.

أقام مركز شباب بشتيل برئاسة بلال نظير، حفل إفطار جماعي لأعضاء المركز تخلله تكريم للأيتام والفائزين في مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بحضور عادل فهمي وكيل الشباب بمديرية الجيزة، ومحمد فوزي المتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة.

وحرص المركز على تنظيم مسابقة خلال شهر رمضان في حفظ القرآن كنوع من أنواع التوعية لأعضاء المركز والشباب المشاركين في خطوة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بضرورة تقديم الأفضل للشباب بمختلف القرى والمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل.

كما حرص بلال نظير رئيس المركز، على تكريم الأيتام ومنحهم شهادات تكريم على هامش حفل الإفطار .