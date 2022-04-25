فكري صادق: شكري سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترما.. فيديو

قال الفنان فكري صادق ، أنا تربيت علي يد عمي وأستاذي وحبيبي لمدة 27 سنة وهو الأستاذ شكري سرحان ، مؤكدا أن سرحان صاحب فضل علي وعلمني أن أكون محترم .

وأضاف فكري صادق خلال لقائه في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناة " سي بي سي " ، إنا مستقر جدا بعملي ولا اشغل نفسي بالأخريين وشكري سرحان كان طريق نور بالنسبة إلي .

وأوضح فكري صادق ، إن دفعتي في معهد السينما منهم نجوم كبار وكان منهم نور الشريف ومحمد الوفيق وعبد الغزيز مخيول وهؤلاء الثلاثة كان بينهم تنافس شديد وكان معنا مصطفي الدمرداش ونجوي أبو النجا .