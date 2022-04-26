البحث العلمي تعقد ندوة لرفع الوعي للجمهور ومخاطبة المخاوف من لقاح كورونا|اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة الشراكة بين الأكاديميات IAP سيتم عقد الندوة الافتراضية" Countering Vaccine Hesitancy" يوم 26 أبريل ، والتى ستناقش أهمية رفع الوعي لدى العامة والجمهور ومخاطبة المخاوف من اللقاح، حيث تعانى بعض البلدان التي يبدو أنها سيطرت على الفيروس من خلال عمليات إغلاق مختلفة موجات جديدة من العدوى.

وأضافت الأكاديمية أن انتشار الفيروس بسرعة أكبر مع استمرار المتحورات الجديدة في الظهور، الامر الذى قد يهدد المكاسب التي تحققت من خلال التطعيم وتدابير المكافحة الأخرى، ويسلط تقرير الندوة عبر الإنترنت الصادر عن الشراكة بين الأكاديميات (IAP) الضوء على التوصيات العملية لتحسين امتصاص اللقاحات.



واوضحت أنه يلقى المحاضرات كل من الدكتور Toni Gabaldón استاذ علم الجينوم المقارن وعضو لجنة خبراء COVID فى الهيئة – أ.د. Herman Wasserman استاذ دراسات الاعلام بجنوب افريقيا

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وكان قد استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي وفداً رفيع المستوي برئاسة السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، والسيد محمد مشير الرحمن، سكرتير وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة بنجلاديش والوفد المرافق لهما من أكاديمية التنمية الريفية ببنجلادش، وذلك بناءاً علي خطاب من وزارة الخارجية المصرية متضمناً رغبة الوفد في زيارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين والأستفادة من خبرة مصر فى التنمية الأقليمية.



وبعد كلمات الترحيب الرسمية والتعارف استعرض رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عرض تقديمى عن جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مجالات الطاقة الشمسية، الزراعة والغذاء، التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتعميق التصنيع المحلى وجهود الأكاديمية فى دعم الدورة الكاملة للابتكار مع التركيز على مشروعات التى قامت بها الأكاديمية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلي المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، ومحطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، بالإضافة إلي المبادرات والحملات القومية بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية وشركة الريف المصري والمشروع القومي لإنتاج التقاوي الزراعية، والعيادة الزراعية الإلكترونية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة وتقاوى البطاطس بالوادى الجديد، ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية للرياضيات والأهتمام بالعلوم الأساسية حيث أنها أم العلوم وأساس كل التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل وبنك المعرفة المصرى، وكيف يمكن أن يساهم هذا البنك فى تطوير النشر الدولى لبنجلاديش.

بينما استعرض الجانب البنجلاديشى جهود الحكومة البنجلاديشية فى دعم التنمية فى المناطق الريفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وطالب بالتعاون مع الأكاديمية فى مجالات التكنولوجيا الحيوية الزراعية واستخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى وتنمية المناطق الريفية والنائية والنشر العلمى الدولى والتدريب وبناء القدرات لبعض الباحثين من بنجلاديش فى مصر، وهو ما رحب به رئيس الأكاديمية، وفى نهاية الاجتماع تم تسمية الدكتورة جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية كنقطة اتصال لمتابعة تنفيذ ما تم الأتفاق عليه.