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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلافات مادية .. مقتل سيدة على يد زوجها في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

ألقت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي القبض على شخص قتل زوجته خلال الساعات الماضية بسبب خلاف مادي نشب بينهما.

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وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشادة كلامية بين شخصين على الطريق الدائري بمدخل مدينة الإسماعيلية طعن فيها شخص سيدة بسلاح أبيض وفر هارباً.

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تشكيل فريق من المباحث الجنائية 
وانتقل علي الفور فريق من المباحث الجنائية بقسم شرطة ثالث الي مكان الواقعة لفحصها فيما تم نقل السيدة الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج إلا أنها توفيت داخل المستشفي.
ونجح معاونو مباحث قسم ثالث الإسماعيلية بمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور في تحديد هوية القاتل وتبين أنه يدعي عوض.خ.س 35 سنة مقيم بمحافظة بورسعيد وزوج المجني عليها وتدعي فاطمة.ص.ع 28 سنة.

خلاف مادي وراء الجريمة 
وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلاف مادي حول الواقعة دفع المتهم بارتكاب جريمته وفراره الي محافظة بورسعيد لمحاولة الاختباء من المباحث الجنائية.
وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهم وبمواجهته بالمعلومات والأدلة اعترف بارتكاب الواقعة.
وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات فيما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

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