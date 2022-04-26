محافظ كفر الشيخ ينعى طلاب الأكاديمية البحرية ضحايا حادث الطريق الدولي

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، طلاب الأكاديمية البحرية، الذين لقوا ربهم في حادث تصادم بين السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها، وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس.

وقدم المحافظ، خالص التعازي لأهالي الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبمجرد وقوع الحادث وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، على الفور للمتابعة، ونقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى رشيد، وعقب العرض على النيابة، سيتم نقلهم لمحافظاتهم، لدفن جثامينهم بمقابر عائلتهم.