شبانة: انقسام بين أعضاء الجبلاية.. وتأجيل حسم المدير الفني لاتحاد الكرة

قال الإعلامي محمد شبانة، إن اتحاد الكرة قرر تأجيل حسم أمر المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة لشهر يونيو المقبل على أقل تقدير.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الانقسام داخل أروقة الجبلاية بين الأسماء المطروحة لمنصب المدير الفني هي السبب في تأجيل القرار وبقاء المنصب شاغرا حتى وقت آخر.

وأضاف: كشف مصدر في اتحاد الكرة أن الاتجاه الآن هو تأجيل اختيار المدير الفني للجبلاية حتى يتم انهاء التعاقد مع إيهاب جلال وحسم اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي أولا.

وتساءل شبانة في ختام تصريحاته، الغريب أن مهام المدير الفني لاتحاد الكرة يتصدرها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، فإذا كان الاتحاد سيقوم بهذا الدور فما هي صلاحيات المدير الفني للجبلاية؟.