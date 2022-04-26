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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: سندمر أي دولة تسعى لدخول صراع ضدنا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، بتسريع تطوير ترسانة بيونج يانج النووية. 

وهدد زعيم كوريا الشمالية بـ"تدمير" أي دولة تسعى لدخول صراع مع بلاده، مؤكدا: "مستعدون لنشر سلاح الردع النووي في أي وقت".

وكانت تعهدت كوريا الشمالية مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا "في مواجهة تحديات وضغوط الولايات المتحدة والقوات التابعة لها".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان "إنه موقف ثابت بالنسبة لحكومة كوريا الشمالية، توسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا، صديقتنا وجارتنا القريبة، في جميع المجالات، وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الشمالية وروسيا".

وأضاف البيان "زيارة كيم لروسيا كانت حدثا تاريخيا بمثابة نقطة تحول في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مرحلة جديدة أعلى بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية، تتطور علاقات الصداقة طويلة الأمد بين كوريا الشمالية وروسيا بقوة أكبر بفضل اهتمام قادة البلدين".

الولايات المتحدة كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية روسيا

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