الاستخبارات البريطانية: الجيش الروسي يسعى لمحاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة في شرق البلاد

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي قد يسعى لمحاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة في شرق البلاد.

وأضافت الاستخبارات البريطانية: "إن القوات الأوكرانية تعزز دفاعاتها في زاباروجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

فيما كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن بدء القوات الروسية مهاجمة خطوط الشحن الخاصة بالأسلحة الأمريكية والغربية بوسط أوكرانيا وغربها بالتزامن مع الهجوم على إقليم دونباس الأوكراني.

وكان تحدث وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عن تأثير الأسلحة الحديثة والأطول مدى التي توفرها الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى على الصراع.

وقال ريزنيكوف: “اليوم يتعلم جنود المدفعية بالفعل ويدرسون بالفعل في الأماكن المعنية حيث يتم تعليمهم استخدام هذه المعدات. الأمر نفسه ينطبق على جنود الدبابات والمتخصصين الآخرين”.

ووصف ريزنيكوف القدرة على استخدام أسلحة بعيدة المدى بأنها “نقلة نوعية”.

ولدى سؤاله عن سبب قيام الحلفاء الأوكرانيين بتزويدهم الآن فقط بأسلحة أثقل، قال: “سأكون صادقًا معكم، لم يعتقد شركاؤنا أن أوكرانيا يمكن أن تفوز”.