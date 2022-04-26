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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاق قذيفة من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس ويتعهد بصد محاولات التهريب

بعد إطلاق قذيفة..
بعد إطلاق قذيفة.. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".


 وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

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وأضاف: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".

 ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن التقديرات في إسرائيل تقول إن حركة "حماس" هي المسؤولة عن إطلاققذيفة الليلة الماضية من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

 

وأوضحت "كان" أن هذه التقديرات ترتكز على أن "حماس" نشطت في السنوات الأخيرة على "تثبيت قدرات إطلاق قذائف في جنوبلبنان".

وقالت في السياق ذاته: "هذه الشبكة تشمل نشطاء مع قدرات إطلاق قذائف، وهم لا ينتظرون موافقة من حزب الله بالنسبة لنشاطهم، علىالنقيض من منظمات فلسطينية أخرى تنشط في لبنان، فهم يعملون بتوجيه من الجناح العسكري لحركة حماس وليس من تلقاء نفسهم،وأيضا حاولت إسرائيل القضاء على هذه الشبكة في الماضي".

ونقلت الهيئة عن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس قوله في محادثات مغلقة أن حماس تعمل بسياسة "ليس في ساحتي الخلفية"، وأنها"تعمل على تشجيع التصعيد في القدس وفي الضفة الغربية وفي مناطق أخرى، لكن ليس في غزة.".

وفي الشأن ذاته، أفيد بأن فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي قررت "فرض حظر تجول محدود لأصحاب المناصب في عدد من الوحدات،في حين أعلن "عن سماع صوت انفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وبعد تحقيق، أكد الجيش الاسرائيلي أن الحديث يدور عنقذيفة أطلقت من تجاه لبنان، ولم تتسبب في أضرار أو إصابات ولم يتم تفعيل القبة الحديدية، وردا على ذلك قام الجيش الاسرائيلي بإطلاقعشرات القذائف تجاه لبنان".

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