عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مستودع ذخيرة.. الدفاع الروسية تعلن استهداف 87 منشأة عسكرية أوكرانية جديدة

القوات الروسية تستهدف
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الجوية أصابت 87 هدفا عسكريا في أوكرانيا، خلال الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل 500 جندي أوكراني فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكو، في إحاطة صحفية، إنه: "خلال الليل، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك منطقتين تجمع القوات والمعدات العسكرية للخصم، بالإضافة إلى مستودعي ذخيرة في مقاطعتي كورولكا ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركوف".

وقال إن "نظامي صواريخ أوكرانيين من طراز إس -300 مضاد للطائرات وقاذفة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U ومحطة حرب إلكترونية دمرت في منطقة السكنية بارفينكوفو".

بالإضافة إلى ذلك، أصابت الصواريخ والمدفعية الروسية 37 موقعا للقيادة و114 معقلا للقوات الأوكرانية و983 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية و139 موقعا للمدفعية الأوكرانية و21 مستودعا للذخيرة.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه "منذ بدء العملية الخاصة تم تدمير: 141 طائرة و110 مروحية و583 مسيرة دون طيار و269 منظومة مضادة للطائرات و576 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و287 راجمة صواريخ و111 1 مدفعية ومرابط هاون فضلا عن 392 2 وحدة عسكرية خاصة".

اخبار العالم اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم الدفاع الروسية ​أوكرانيا​ و​روسيا الحرب الروسية في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

حبس وغرامة نصف مليون عقوبة استخدام عينات بشرية بالبحوث الطبية دون ترخيص

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

بعد ارتفاعه 14 قرشا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-4-2022

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

20 سنة اشتراك تأميني.. شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد

ننشر جدول تدريب المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

إلكترونيا لمدة 40 دقيقة.. التعليم تعقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس

موعد أذان المغرب اليوم.. احرص على الدعاء قبل الإفطار بدقائق

الصين تطالب العالم بضبط النفس حيال الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بـ التهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ