قصف مستودع ذخيرة.. الدفاع الروسية تعلن استهداف 87 منشأة عسكرية أوكرانية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الجوية أصابت 87 هدفا عسكريا في أوكرانيا، خلال الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل 500 جندي أوكراني فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكو، في إحاطة صحفية، إنه: "خلال الليل، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك منطقتين تجمع القوات والمعدات العسكرية للخصم، بالإضافة إلى مستودعي ذخيرة في مقاطعتي كورولكا ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركوف".

وقال إن "نظامي صواريخ أوكرانيين من طراز إس -300 مضاد للطائرات وقاذفة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U ومحطة حرب إلكترونية دمرت في منطقة السكنية بارفينكوفو".

بالإضافة إلى ذلك، أصابت الصواريخ والمدفعية الروسية 37 موقعا للقيادة و114 معقلا للقوات الأوكرانية و983 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية و139 موقعا للمدفعية الأوكرانية و21 مستودعا للذخيرة.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه "منذ بدء العملية الخاصة تم تدمير: 141 طائرة و110 مروحية و583 مسيرة دون طيار و269 منظومة مضادة للطائرات و576 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و287 راجمة صواريخ و111 1 مدفعية ومرابط هاون فضلا عن 392 2 وحدة عسكرية خاصة".