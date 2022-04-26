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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«ديلي ميل»: جندي روسي يسلم عجوزا أوكرانية علبة حليب مفخخة.. تفاصيل وفيديو

الديلي ميل: جندي
الديلي ميل: جندي روسي سلم عجوز أوكرانية علبة حليب مفخخة

كشفت صحيفة «ديلي ميل» عن نجاة عجوز أوكرانية من الموت بأعجوبة بعدما تسلمت علبة حليب مفخخة بقنبلة. 

وأضافت الصحيفة البريطانية أن العجوز الأوكرانية حصلت على علبة الحليب المجهزة للانفجار من جندي روسي بكمين زعم أنه لتقديم المساعدات الإنسانية. 

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وعن كيفية اكتشاف السيدة حقيقة علبة اللبن، أوضحت الصحيفة أن العجوز الأوكرانية  من مدينة خيرسون المحاصرة لاحظت وجود أسلاك متصلة بالغطاء مما أدي لحدوث صعق. 

من جانبه، قال ابن السيدة العجوز في حديثه لوسائل إعلام محلية: «لاحظت والدتي المتقاعدة أن هناك شيئاً ما خطأ في هذا الحليب، كما لو كان شخص ما قد شرب منه من قبل أو إذا كان مكسوراً، فقامت بفك الغطاء بعناية، وأظهرت لي ما كان هناك». 

وتحتوي علبة الحليب المفخخة على مادة متفجرة محلية الصنع مثبتة في خط الكرتون، وعند فتح العلبة تنفجر القنبلة.

 

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