روسيا عن شراء إيلون ماسك "تويتر": لن تصبح ديمقراطية وعادلة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن شراء "تويتر" من قبل رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لن يغير شيئا ولن تصبح شبكة التواصل الاجتماعي هذه منصة ديمقراطية وعادلة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، كتب مدفيديف في صفحته على "تليجرام": "إن إعادة شراء الشبكات بأموال ضخمة، عندما يتم استبدال مالك بآخر، لن يغير أي شيء، لأنه ليس فقط المالكون الآن هم من يقررون قواعد حياتها".

وأضاف أنه "ليس بإمكان أي شبكة للتواصل الاجتماعي تجاهل الأمزجة التي تسود الدولة حيث تم تسجيلها".

وأوضح: "لذلك لن يحدث هناك أي تحول خارق في "تويتر". إنه لن يصبح ديمقراطيا وعادلا من جديد.. بالطبع إذا لم يغادر الولاية القضائية الأمريكية".

واستحوذ أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك على شركة تويتر، حيث أعلن مجلس إدارة تويتر الموافقة على شراء ماسك للشركة مقابل 44 مليار دولار بواقع 54.20 دولار لكل سهم.

وأعلنت شركة Twitter تويتر منح أغنى شخص في العالم ، إيلون ماسك، السيطرة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر نفوذا في العالم.

وقالت الشركة في بيان صحفي ، إنه بموجب شروط الصفقة ، سيصبح تويتر Twitter شركة خاصة وسيحصل المساهمون على 54.20 دولار للسهم الواحد، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وكان ماسك، تعهد باتخاذ موقف قوي لحرية التعبير على المنصة، ما أثار مخاوف من أنها ستصبح مضيفًا للكراهية والدعاية وترك العبء على المستخدمين لمكافحة التنمر والمعلومات المضللة.

وإذا نفذ ماسك تعهده، فسوف يواجه بسرعة قانون الخدمات الرقمية، وهو جزء رئيسي من تشريعات الاتحاد الأوروبي يضمن عواقب أكثر صرامة عندما تستضيف المنصات محتوى محظورًا.

وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، بشأن منصته الإلكترونية "تويتر"، التي سيتم الاستحواذ عليها قريبا، مشددا على أنه سيتعين عليه الامتثال للقوانين الأوروبية الجديدة التي تحد من قوة التكنولوجيا الكبيرة واحترامها.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون: "سواء كان ذلك يتعلق بالتحرش عبر الإنترنت، أو بيع المنتجات المقلدة أو المواد الإباحية للأطفال، أو الدعوات لأعمال الإرهاب .. سيتعين على تويتر التكيف مع لوائحنا الأوروبية غير الموجودة في الولايات المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابع بريتون، الذي يتولى حقيبة السياسات الصناعية في الاتحاد الأوروبي والذي كان داعمًا رئيسيًا للقوانين الجديدة: "بغض النظر عن المساهمين، سيضطر تويتر من الآن فصاعدًا إلى التكيف تمامًا مع اللوائح الأوروبية".