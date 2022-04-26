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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة علماء الأزهر ومفتي العراق.. البيت المحمدي يحتفل بليلة القدر غدًا

صدى البلد

تنظم أمانة الدعوة بالبيت المحمدي غدًا "الأربعاء" احتفالية علمية لإحياء ليلة القدر بحضور عدد من العلماء وشيوخ الأزهر.

تبدأ الاحتفالية بمجلس حديثي عقب صلاة العصر لقراءة وإسناد كتاب "شرح الصدر بفضائل ليلة القدر" لأبي زرعة العراقي، بمشاركة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي العراق،
والشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، و الدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

ويتناول الحضور الإفطار وأداء صلاة المغرب ثم  قراءة سورة ( يس) يتبعها صلاة العشاء، والتراويح، وختم القرآن الكريم، وصلاة التسبيح، وقراءة بعض الأوراد والأدعية.

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