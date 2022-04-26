محافظ المنوفية يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قري 5 مراكز



عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بعدد من القطاعات المختلفة وذلك للوقوف علي أخر مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ

وذلك بحضور نائبه محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ممثلي دار الهندسة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة والتربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير إسعاف المنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون والشهداء والباجور ومنوف وقويسنا .



في بداية الاجتماع تم استعراض بيان لعدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعي الشباب والرياضة والصحة بمراكز الوحدات القروية بأشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم ووضع الحلول المناسبة لتلافيها .



وخلال الإجتماع شدد المحافظ بضرورة تكثيف الجهود بين جهات الولاية وممثلي دار الهندسة والهيئة الهندسية وعمل معاينات فورية علي الطبيعة لتلافي كافة الملاحظات التي تعوق التسليم وإعداد محاضر معاينات معتمدة من اللجنة الثلاثية والعرض عليه يوم السبت القادم ، موجهاً بنزول اللجنة غداً الأربعاء لمعاينة عدة مواقع بقطاع الشباب والرياضة والصحة والاسعاف بالوحدات القروية بالشهداء تمهيداً للسير في إجراءات الإستلام الإبتدائي ومنهم مراكز صحية بـ ( منشأة السادات ، سعيد حبيب ، بشتامي ، إبشادي ) بالاضافة الي معاينة مراكز شباب بـ ( أبو كلس ، دراجيل ، نادر ، سلامون بحري ، زاوية البقلي ، كفر عشما ) وكذا 7 مراكز شباب أخري تم رفع كفاءة المباني الإدارية بها بـ ( كفر السوالمية ، العراقية ، عمروس ، سلامون قبلي ، سرسموس ، ساحل الجوابل ، بشتامي ) ، فيما شدد المحافظ بضرورة إستكمال أعمال اللجنة بالوحدات المحلية بأشمون لمعاينة عدة مواقع أخري بقطاع الشباب والرياضة والصحة والاسعاف وهم مراكز صحية بـ ( حلواصي ، كفر الفرعونية ، كفر قورص ، الكوادي ، بيشة ) بالاضافة الي معاينة مواقع لـ 3 نقاط إسعاف بـ ( شما ، جريس ، دروة ) وكذا مراكز شباب بـ ( الخور ، شطانوف ، كفر الفرعونية ) وذلك تمهيداً للإستلام الإبتدائي ، مشدداً أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي .



وخلال الإجتماع تم إستعراض أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بطريق 21 أشمون – سمادون – رملة الإنجب ، وكذا طريق 23 أشمون _ كفر السيد _ سمادون ،تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، حيث أشار مسئولي الهيئة أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية النهائية لـ 2,7 كم بطريق 23 أشمون _ كفر السيد _ سمادون وجاري الأعمال التجهيزية لرصف 3 كم بالطريق ، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة .



وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير كفاءة أداء لنوابهم وتحديد مستوى أدائهم الميداني علي الطبيعة ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة ووضع حلول ابتكارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.