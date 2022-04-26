بعد الفوز على خيخون.. 5 مباريات تفصل ألميريا عن الصعود للدوري الإسباني

اقترب فريق ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الصعود إلى الدوري الإسباني “لا ليجا”، بعد الفوز القاتل على سبورتنج خيخون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

سجل هدف ألميريا والمباراة الوحيد خوسيه رودريجز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد ألميريا إلى 70 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، خلف إيبار متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما تجمد رصيد سبورتنج خيخون عند النقطة 41 في المركز الـ 17.

وخاض ألميريا 37 مباراة في مسابقة دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، فاز في 21 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في 9 مناسبات.

ماذا يحتاج ألميريا للتأهل إلى الدوري الإسباني “ لا ليجا”؟

يحتاج فريق ألميريا الفوز بالمباريات الخمس المتبقية في دوري الدرجة الثانية الإسباني هذا الموسم، للتأهل رسميا إلى الدوري الإسباني “ لا ليجا”.

المباريات المتبقية ضد ألميريا، أمام بورجوس وأموريبييتا وريال سوسيداد (ب) وألكوركون وليجانيس.

ويتأهل أول ووصيف جدول الترتيب مباشرة إلى الدوري الإسباني “ لا ليجا”، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادي “بلاي أوف" لحسم البطاقة الثالثة.

وكان فريق ألميريا خاض الملحق المؤهل إلى الدوري الإسباني الموسم الماضي “بلاي أوف" لكنه فشل في خطف بطاقة الصعود إلى الدوري الإسباني.