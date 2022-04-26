بوتين: استبعاد الرياضيين الروس من أولمبياد بكين كان لأسباب سياسية بحتة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن استبعاد الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.

وقال بوتين، في اجتماع مع الفائزين بجوائز الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين، اليوم، إن استبعاد الرياضيين البارالمبيين الروس من المشاركة في أولمبياد بكين تم لأسباب "سياسية بحتة"، ويتعارض مع مبادئ الأولمبياد.

وأردف بوتين: "كنتم تستعدون لتحقيق إنجازات في أولمبياد بكين، في منافسة مفتوحة وصادقة، لتأكيد مكانتكم التي تستحقونها كالأفضل، والطريقة التي انتهى بها كل شيء، بالطبع، تتجاوز أي انتقاد، حظر الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس فقط انتهاك مباشر لمبادئ الرياضة الأساسية بشكل علني، بل انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية".

وأشار بوتين إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ينص على أن التقييم لا يكون في وضع الدولة التي يمثلها الرياضي، ولكن في الشخص نفسه".

وقال بوتين: "تعرض الرياضيون للتمييز لأسباب سياسية بحتة، وعلى أساس جنسيتهم، وعرقهم، ومن الصعب تخيل ذلك، إنه يتعارض بشكل عام مع مبادئ الأولمبياد وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في نهاية فبراير، بأنها الاتحادات الرياضية الدولية لا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.

