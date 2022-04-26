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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان الأمهات المثاليات.. صور

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثالية على مستوى المحافظة منهم الأم المثالية السادسة على مستوى الجمهورية.

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جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات المثاليات.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هذا التكريم بمنزلة  تقدير رمزي للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ 12 على مستوى المحافظة، رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ من الحامول، و أميرة فاروق متولي موسى من بيلا، ورابعة محمد عبدالحميد الجيزاوي، من كفر الشيخ، وكميلة عبده علي أبو عالية، من دسوق، ومنى عبد الحي محمد العسال، من فوه، وشهيدة سعد عثمان عبدالله، من بيلا، وحورية علي محمد عوض، من قلين، وأمينة بسيوني محمد هراسي، من قلين، وأمل عز العرب علي عماره، من مطوبس، ومرفت السيد رجب عبدالعال، من بلطيم، وشمعة عطية خليفة جماد، من مطوبس " من ذوي الهمم، وهنومة صلاح عبدالجواد، من سيدي سالم " أم بديلة".

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وزارة التضامن محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ الزواج المبكر جمال نور الدين

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