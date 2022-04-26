قنصوة: إطلاق مجمع الابتكار والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية عن إنشاء مجمع الابتكار والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور قنصوه إلى أن إنشاء هذا المركز يأتي كتتويج لرسالة الجامعة فى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج تلك البحوث الي منتجات ذات قيمة اقتصادية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الإقتصادي وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقا لإستراتيجية 2030.

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وأكد د. قنصوه أن هذا المركز سوف يحقق الإستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وتطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث والأفكار المنتجة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.

كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد خيري، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والرئيس السابق للجامعة اليابانية، عرضاً تقديميا عن المجمع، وضح من خلاله رؤية وأهداف إنشاء هذا المركز، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تطبيق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة فضلا عن دعم الصناعة بالمجتمع السكندري ودعم الإبتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتكوين شراكات مع مؤسسات دولية مرموقة مثل "يونيدو".

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، على عمداء الكليات اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التى تبدأ 9 يونيو القادم، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات، وتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات والكنترولات وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة أى حالات صحية طارئة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة القادسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية( كلية السياحة والفنادق) ومركز التعلم المستمر لقسم إدارة السياحة وجامعة غرب أتيكا باليونان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة تولوز الفرنسية بشأن تبادل طلبة الدكتوراة للأغراض البحثية، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) قسم اللغة الفرنسية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كونكتيكت وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومدرسة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد بالمملكة المتحدة.