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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك تحتفل بوصولها إلى 4 مليون متابع علي إنستجرام.. فيديو

صبا مبارك
صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك فيديو لها، للاحتفال بوصولها إلى 4 مليون متابع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت صبا مبارك علي الفيديو، : “بحبكم كلكم يا ٤ مليون واحد واحد شكرا، و الحمد لله على كل شي حلو صار و رح يصير”.

صبا مبارك: تواصلت مع سكان الٱحياء الشعبية للغوص في تفاصيل "إحسان" بـ "توبة".. والمحامين للتمكن بـ" سوتس بالعربي" ( حوار)

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة راقية.. شاهد

وتتحدى الفنانة صبا مبارك هذا العام نفسها من خلال تقديم شخصيتين مختلفتين تماما فهي إحسان، الفتاة الشعبية ذات القلب القوي الذي لا يخشى ٱحدا، في مسلسل "توبة" مع الفنان عمرو سعد، وهى المحامية فريدة المسيرى فى مسلسل "سوتس بالعربي"، العمل الذي قوبل بهجوم شديد عند طرح البرومو والبوسترات الخاصة به ولكن بعد ذلك تحول هذا الهجوم لإعجاب بالعمل.

كيف استعدت صبا للتجربتين، وما كواليس العمل الخاصة بهما، وما الصعوبات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها، وكيف وازنت بين العملين، وطريقة تعاملها مع نقد السوشيال ميديا، كل هذه الٱسئلة طرحها صدى البلد ٱمام صبا مبارك في حوارها مع الموقع الإخباري..

وإلى نص الحوار:-

 دعينا نبدأ من مسلسل توبة.. تقدمين شخصية فتاة شعبية فكيف كان التحضير لها؟

 استغرق الأمر الكثير من المجهود والتحضير لأنها المرة الأولى التي أؤدي فيها شخصية فتاة شعبية، لذلك كان علي أن أتعرف على شكل الحياة في الأحياء الشعبية والتواصل مع عدد من سكانها حتى أتمكن من فهم عقليتهم ونظرتهم للأمور وتعاملهم مع المواقف الصعبة حتى أتمكن من تجسيد شخصية إحسان بشكل يقنع المشاهد.

ماهي الصعوبات التي واجهتك في العمل؟

تقديم شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى هو تحدى كبير بالتأكيد، لا أعتقد أن هناك أي صعوبات ولكنه تحدى في فهم الشخصية والتحضير لها للخروج بأفضل شكل 

العمل ملئ بالافيهات الشعبية.. فهل كانت موجودة من البداية ام ظهرت خلال التصوير؟

الإفيهات الشعبية كانت نتيجة جلسات مع عمرو سعد وفريق المؤلفين الشباب الذين كتبوا سيناريو المسلسل أحمد حلبة وأحمد بكر ومحمد فوزي وهم مجموعة شباب موهوبة أعتقد أنهم نجحوا في خلق مسلسل شعبي متميز أعجب المشاهدين.

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