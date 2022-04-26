الرئيس السيسي: التحديات السنوات الماضية كانت عظيمة ونجاحاتنا أعظم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم

وأضاف «السيسي» خلال حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي: «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن إبتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

وبدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل الإفطار .

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

شارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة.

ومن المقرر أن يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.