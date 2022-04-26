هل يمكننا ضرب أهداف عسكرية على أراضي الناتو؟.. روسيا ترد على تصريح مسئول بريطاني

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، الذي قال فيه إنه "من القانوني تماما أن تضرب أوكرانيا عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية.

وحسب “روسيا اليوم”، نشرت زاخاروفا على قناتها بتطبيق "تليجرام" تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، متساءلة عما إذا كان من حق موسكو ضرب أهداف عسكرية على أراضي دول حلف الناتو التي تزود كييف بالسلاح؟، لافتة إلى أن ذلك يؤدي مباشرة أيضا إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا.

وتابعت زاخاروفا: "بقدر ما أفهم، بريطانيا هي واحدة من هذه البلدان"، قائلة إن "عمق تفكير" قيادة وزارة الدفاع البريطانية يأتي ثانيا بعد مستوى تفكير قيادة وزارة خارجية هذا البلد، إيماء إلى ما قامت به وزيرة خارجية بريطانيا، إليزابيث تروس، أثناء زيارتها إلى موسكو، فبراير الماضي، ورفضت في محادثاتها مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، الاعتراف بسيادة روسيا على اثنين من أقاليمها، ظنا منها بأنهما أوكرانيان.