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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

دعم عسكري غربي غير مسبوق لأوكرانيا.. وأمريكا: سنحرك «السماء والأرض» لدعم كييف

أمريكا: سنحرك “السماء
أمريكا: سنحرك “السماء والأرض” لدعم كييف

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستحرك “السماء والأرض” لتزويد أوكرانيا بما تقول إنها بحاجة إليه لمحاربة روسيا.

جاء الإعلان في اجتماع يضم 40 دولة بهدف إشراك حلفاء واشنطن في مهمة دعم دفاعات كييف.

وقال أوستن، إن “الغرض الرسمي من الاجتماع هو مساعدة أوكرانيا على الفوز في المعركة ضد الغزو الروسي وبناء دفاعات أوكرانيا لمواجهة تحديات الغد”.

وأضاف، متحدثًا باسم العديد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة: “من الواضح أن أوكرانيا تعتقد أنها تستطيع الفوز وكذلك يفعل الجميع هنا”.

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وفي حين أن واشنطن، بصفتها أكبر مانح لكييف بالدولار، “ستواصل تحريك السماء والأرض حتى نتمكن من تلبية احتياجات الحكومة الأوكرانية، أوضح أوستن أنه من المتوقع أن تتساهل الدول الأخرى.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، إن “برلين التي كانت مصرة على أن جيشها يفتقر إلى الأسلحة الكافية لإرسال الفائض إلى أوكرانيا، غيرت موقفها، وسترسل دبابات جيبارد المستعملة إلي أوكرانيا وستشتري دبابات جديدة”.

دعم عسكري ضخم لـ أوكرانيا

وستوفر فرنسا مدافع قيصر، التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا، بينما أرسلت بريطانيا صواريخ “Starstreak” ومركبات مدرعة إلى كييف. 

كما صعدت الولايات المتحدة شحناتها من الأسلحة الثقيلة، وأغرقت كييف بمدافع الهاوتزر والعربات المدرعة، ومع ذلك، أصر أوستن على أن الدول الحاضرة تفعل المزيد للمساعدة. 

وقال: “أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا للفوز اليوم وسيظلون بحاجة إلى مساعدتنا عندما تنتهي الحرب”.

وزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريًا لتعويض “الخسائر الاقتصادية” التي يُزعم أنها سببها الهجوم الروسي. 

كما طلب مبلغًا ضخمًا قدره 50 مليار دولار من دول مجموعة السبع، مشيرًا إلى تصاعد الطلبات المالية على حكومته. وقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية هذا العام وحده.

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