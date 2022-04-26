عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الصيادلة تشكر الرئيس على إشادته بدورها في أزمة كورونا خلال إفطار الأسرة المصرية

صدى البلد

أعلنت نقابة الصيادلة ، أنه مع  قرب حلول عيد الفطر المبارك ومع نهاية شهر الرحمة  التي هلت علينا اليوم هو لقاء لم الشمل الذي شهد حضور كافة القوي السياسية مع فخامة السيد الرئيس.

 وأشادت النقابة خلال بيان لها بحديث السيد الرئيس عن المرأة المصرية التي كانت في طليعة المسيرة .

كما أشادت بحديث الرئيس عن إن الوطن يتسع للجميع وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .

كما أشادت النقابة ، بقرارات اليوم التي كان ابرزها إعادة تفعيل مبادرة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع أجهزة المجتمع المدني وكذلك تعزيز دور  القطاع الخاص وللاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز القاعدة الصناعية والاعتماد علي المنتج المحلي وكذلك حزمة القرارات الاقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية  العالمية .

ووجهت النقابة الشكر للرئيس على إشادته  بدور الأطقم الطبية اثناء وبعد أزمة كورونا .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

السيسي للمصريين: إوعوا تفتكروا إني محسوب على حد

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية .. علي جمعة: كورونا وأي وباء ينتهي بعد هذه المدة.. وخطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة

بنزيما بعد هزيمة ريال مدريد من مانشستر سيتي: لا نعرف الاستسلام

ضبط 1.5 طن بانجو.. عقوبات مشددة لتجار مخدرات بالإسماعيلية وفقا للقانون

المركزي : البنوك إجازة من الأحد ١ مايو حتي الخميس ٥ مايو

الرئيس السيسي: سبب النجاح والتغيير إنه مفيش تآمر ولا خيانة

خطة النواب: مشاركة القطاع الخاص لاستغلال أصول الدولة تنعش الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

مصير الفواتير الورقية.. طرق إلكترونية لدفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

مربوحة تنفي امتلاكها لأي حسابات على السوشيال .. وعبدالرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ