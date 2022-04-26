الصيادلة تشكر الرئيس على إشادته بدورها في أزمة كورونا خلال إفطار الأسرة المصرية

أعلنت نقابة الصيادلة ، أنه مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ومع نهاية شهر الرحمة التي هلت علينا اليوم هو لقاء لم الشمل الذي شهد حضور كافة القوي السياسية مع فخامة السيد الرئيس.

وأشادت النقابة خلال بيان لها بحديث السيد الرئيس عن المرأة المصرية التي كانت في طليعة المسيرة .

كما أشادت بحديث الرئيس عن إن الوطن يتسع للجميع وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .

كما أشادت النقابة ، بقرارات اليوم التي كان ابرزها إعادة تفعيل مبادرة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع أجهزة المجتمع المدني وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص وللاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز القاعدة الصناعية والاعتماد علي المنتج المحلي وكذلك حزمة القرارات الاقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية .

ووجهت النقابة الشكر للرئيس على إشادته بدور الأطقم الطبية اثناء وبعد أزمة كورونا .

