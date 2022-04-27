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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الموت والإعاقة.. اكتشف أعراض متلازمة ريت

الموت والإعاقة ..
الموت والإعاقة .. اكتشف أعراض متلازمة ريت

يولد معظم الأطفال المصابون بـ متلازمة ريت  بشكل طبيعي ولا يوجد أى شئ غريب فى نموهم وتطورهم وتصرفاتهم حتى انتهاء الـ 6 أشهر الأولى .

تحدث التغييرات الأكثر وضوحًا بشكل عام للأطفال المصابين بـ متلازمة ريت في عمر يترواح بين 12 إلى 18 شهر بشكل تدريجي على مدار أسابيع أو شهور. 

لذا من المهم معرفة أعراض متلازمة ريت للتمكن من اكتشافها مبكرا وعلاجها قبل تدهورها، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ”.

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تباطؤ النمو

يتباطأ نمو الدماغ بعد الولادة فغالبا يكون حجم الرأس الأصغر من الطبيعي ثم يصبح تأخر النمو واضح في أجزاء أخرى من الجسم.


فقدان الحركة والتنسيق الطبيعي.

تتضمن العلامات الأولى انخفاض التحكم في اليد وتقليل القدرة على الزحف أو المشي بشكل طبيعي حيث يحدث فقدان القدرات هذا بسرعة ثم يستمر بشكل تدريجي ففي نهاية المطاف تصبح العضلات ضعيفة أو قد تصبح صلبة أو متشنجة مع حركة غير طبيعية ووضعيات.


فقدان قدرات الاتصال

 يبدأ الأطفال المصابون بمتلازمة ريت عادةً بفقدان القدرة على الكلام والتواصل البصري والتواصل بطرق أخرى وقد يصبحون غير مهتمين بالأشخاص الآخرين والألعاب ومحيطهم. 

يعاني بعض الأطفال من تغيرات سريعةمثل فقدان الكلام المفاجئ، وبمرور الوقت قد يستعيد الأطفال التواصل البصري تدريجياً ويطورون مهارات الاتصال غير اللفظي.


حركات اليد غير الطبيعية

 يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة ريت عادةً من حركات يد متكررة بلا هدف والتي قد تختلف من شخص لآخر ومنها لف اليد، أو الضغط، أو النقر ، أو الفرك، أو التصفيق .


حركات غير عادية في العين

يميل الأطفال المصابون بمتلازمة ريت إلى أن تكون لديهم حركات غير عادية في العين مثل التحديق الشديد أو الرمش بالعينين أو تقاطع العينين أو إغلاق عين واحدة في كل مرة.


مشاكل في التنفس

وتشمل حبس النفس ، وسرعة التنفس بشكل غير طبيعي (فرط التنفس) ، وزفير قوي للهواء أو اللعاب ، وابتلاع الهواء وتميل هذه المشكلات إلى الحدوث أثناء ساعات الاستيقاظ، ولكن يمكن أن تحدث اضطرابات في التنفس مثل التنفس الضحل أو التنفس الدوري أثناء النوم.


التهيج والبكاء

قد يصبح الأطفال المصابون بمتلازمة ريت أكثر هياجًا وسرعة الانفعال مع تقدمهم في السن وقد تبدأ فترات البكاء أو الصراخ فجأة وبدون سبب واضح وتستمر لساعات وقد يعاني بعض الأطفال من مخاوف وقلق.


سلوكيات غير طبيعية أخرى

قد يشمل ذلك على سبيل المثال تعبيرات الوجه المفاجئة والغريبة ونوبات طويلة من الضحك ولعق اليد وإمساك الشعر أو الملابس.


الإعاقات المعرفية 

يمكن أن يترافق فقدان المهارات مع فقدان الأداء الفكري أو مايعرف بالغباء.


نوبات الصرع

يعاني معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة ريت من النوبات في وقت ما خلال حياتهم وقد تحدث أنواع متعددة من النوبات ويصاحبها مخطط كهربائي غير طبيعي (EEG).


انحناء غير طبيعي للعمود الفقري 

 الجنف شائع في متلازمة ريت ويبدأ عادةً بين 8 و 11 عامًا ويزداد مع تقدم العمر وقد تكون الجراحة مطلوبة إذا كان الانحناء شديدًا.


اضطراب نبضات القلب

هذه مشكلة تهدد الحياة للعديد من الأطفال والبالغين المصابين بمتلازمة ريت ويمكن أن تسبب الموت المفاجئ.


اضطرابات النوم

يمكن أن تشمل أنماط النوم غير الطبيعية أوقات النوم غير المنتظمة ، والنوم أثناء النهار والاستيقاظ في الليل ، أو الاستيقاظ في الليل بالبكاء أو الصراخ.


أعراض أخرى

يمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى ، مثل العظام الرقيقة والهشة المعرضة للكتل والأيدي والأقدام الصغيرة التي عادة ما تكون باردة  وطحن الأسنان ومشاكل في المضغ وصعوبات البلع ومشاكل في الأمعاء.

متلازمة ريت أعراض متلازمة ريت ماهى متلازمة ريت الأطفال المصابون بمتلازمة ريت ​​​​​​​health الإعاقة

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