إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل بمدينة الفتح بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل أمام مجلس مدينة الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل أمام مجلس مدينة الفتح ووجود مصابين.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم تروسيكل بدون ارقام لاز بالفرار بمتوسيكل بدون ارقام وذلك امام مجلس مدينه الفتح سبب الحادث السرعة الزائدة اسفر الحادث عن اصابة ركاب الموتوسيكل وهم " ممدوح سعد جاد الكريم، 45 عاما مصاب بجرح بالراس 5 سم و" ارياس كراس ممدوح " ثلاث سنوات سحجات تم نقلهما لمستشفى الايمان و" عبد الرازق فاروق عبد الرحيم " 32 عاما مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج تم نقله لمستشفى اسيوط الجامعى، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.