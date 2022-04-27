الشربيني يشهد الدور قبل النهائي للدورة الرمضانية بمركز شباب ميت خميس

شهد مساء امس الثلاثاء علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الدور قبل النهائي قبل النهائي للدورة الرمضانية والتى ينظمها مركز شباب ميت خميس ضمن الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان الكريم على الملعب الخماسي المنجل بالمركز .

وكان ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ، و سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية ، و محمد شفيق العجمى رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت خميس ، و السيد محمد أبو صيام المدير التنفيذي بالمركز .

واقيمت المباراة بالدور قبل النهائي بين فريقى ميت خميس وفريق فيوتشر والتى انتهت بفوز فريق مركز شباب ميت خميس بخماسية نظيفة مقابل لاشيء لفريق فيوتشر فى مباراة أكثر من رائعة استحق فريق ميت خميس الفوز فيها بجدارة وسط تشجيع من الجمهور المشاهد للمباراة . ،

وصرح علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأن هناك العديد من خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب ، تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ الفران الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم ،وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع طوال شهر رمضان المبارك .

و وجه علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر للقائمين على تنظيم الدورة الرمضانية وخص بالذكر أعضاء مجلس إدارة مركز شباب ميت خميس وعلى رأسهم محمد شفيق العجمى رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز ومشرفي النشاط بالمركز ، كما هنيء فريق ميت خميس وتمنى له التوفيق فى المباراة النهائية .

ويأتي تنفيذ هذه الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل مراكز الشباب بالدقهلية طوال شهر رمضان الكريم ، فى ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب .

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