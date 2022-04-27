أحمد مجدي: إيهاب جلال يحتاج عاما كاملا لتطبيق سياسته مع المنتخب

أكد أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، أن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، يحتاج إلى عام كامل من أجل تمكنه من تطبيق سياسته الكروية مع الفراعنة، مشيرًا إلى وجود هجوم مبرر على جلال قبل توليه مهمة قيادة الفراعنة.

وتابع أحمد مجدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، إيهاب جلال مدرب يطور من نفسه بشكل كبير واستحق فرصة تولي تدريب منتخب مصر بعد الاستقرار على مدرب مصري لتولي المهمة، موضحًا أنه كان يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي لقدرته على التعامل مع الضغوط.

وأضاف نجم الزمالك السابق، إيهاب جلال يحتاج إلى الجمع بين الأداء والنتيجة مع المنتخب في أول مباريتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية على الأقل، من أجل كسب الدعم الجماهيري، وتحقيق حالة من الالتفاف حوله.

وأكمل نجم الزمالك، كان لابد أن يُعلن اتحاد الكرة عن سبب التعاقد مع إيهاب جلال، والتأكيد على إيمانهم بقدراته في استعادة الشخصية الهجومية للمنتخب الوطني، من أجل منحه الثقة، وتهدئه الأغلبية من الرافضين لتوليه المهمة.

واستطرد مجدي، الازمة الوحيدة في تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، أن أسلوب وطريقة لعبه تحتاج إلى وقت طويل وقد يصل إلى عام كامل من أجل الحصول على النتائج، لننظر إلى أليو سيسيه مدرب السنغال الذي تواجد على رأس القيادة الفنية لمدة 7 سنوات من أجل صناعة هذا الفريق.

وعن موقف الزمالك من خوض مباريات الدوري في ظل تأجيل لقاءات للأهلي، أكد مجدي أنه يدعم استمرار الأبيض في خوض المواجهات بما يمنحه فرصة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي، الذي سيعود مُرهق من مشواره الإفريقي الطويل.

واختتم مجدي تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة مساندة إدارة الإسماعيلي لمدرب الفريق حمد إبراهيم، في مشواره، موضحًا أن رحيل المدرب في الوقت الحالي، قد يكون سببًا في هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الثانية.