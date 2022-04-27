مدرب الاتحاد: فوزنا على الزمالك مستحق بنصف نهائي السلة.. ومواجهة الأهلي صعبة

قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، إن الفوز على الزمالك في 3 مباريات على التوالي، والتأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة، جاء عن جدارة واستحقاق بعد أداء مميز للغاية من اللاعبين.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك في الموسم الماضي، كان يمتلك المحترف والتر هودج، والذي كان سببًا في طفرة كبيرة لنتائج الفريق الأبيض، على عكس الموسم الحالي.

وأشار إلى أن خوض الزمالك بطولة إفريقيا لكرة السلة منذ أقل من أسبوعين، بفريق يختلف عن الفريق الحالي الذي يشارك حاليًا في بطولة الدوري، أدى إلى تدهور نتائجه بسبب حالة عدم الانسجام.

وأوضح حديثه، أن الأهلي هو الأقرب لمواجهة الاتحاد السكندري، في نهائي البطولة، لذلك ستكون مواجهة صعبة للغاية، في ظل أن الفريق الأحمر أصبح متكاملًا في جميع المراكز، بعدما دعمته إدارة النادي بشكل كامل.