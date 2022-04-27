عبد الناصر محمد: فوز إنبي على الإسماعيلي بمثابة حصد 6 نقاط

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن الفوز الذي تحقق على الإسماعيلي بمثابة 6 نقاط حصدهم الفريق، مشددًا أنه جاء بعد نتائج متأرجحة للفريق ومنحته فرصة للتقدم في ترتيب الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الناصر محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الإسماعيلي فريق كبير يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، متمنيًا له تخطي كبوته الحالية.

وتابع مدير الكرة بإنبي، أن حلمي طولان مدرب الفريق، كان يعلم أن لاعبي الإسماعيلي سيخوضون المباراة باندفاع هجومي، وهو ما تحقق بالفعل، حيث حسم الفريق البترولي المباراة عن طريق الهجمات المرتدة.

وتابع حديثه، أنه لا توجد عروض للتعاقد مع جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولي، موضحًا «لم تصلنا أي عروض رسمية، نسمع عن اهتمام الأندية بضمه، لكن لا شيء رسمي».