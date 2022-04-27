ناصر منسي: أسعى للمنافسة على هداف الدوري.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك معي

قال ناصر منسي، لاعب البنك الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه على إيسترن كومباني، مهم للغاية وجاء في توقيته، بعد 3 مباريات تعادل فيهم الفريق، مشددًا أن الفريق هدفه التواجد في المربع الذهبي.

وأضاف منسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إدارة البنك الأهلي لم تتأخر على الفريق بشيء، لذلك اللاعبين والجهاز الفني يبذلون قصارى جهدهم من أجل التواجد في مركز متقدم بجدول الترتيب.

وأشار إلى أن هدفه التركيز على المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف مع البنك الأهلي، منذ أن انضم له قادمًا من بيراميدز، الذي لم يشارك معه بصفة مستمرة.

واختتم تصريحاته، أن الزمالك لم يتفاوض معه بشأن ضمه في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه إذا رغب النادي في التعاقد معه سيكون من خلال إدارة ناديه الذي وقع له 3 مواسم ويضع كامل تركيزه معه.