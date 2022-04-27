الجبلاية ردا على ضياء السيد بشأن مكافآت المنتخب: الأمور يتم تهويلها بدون داع

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رد اتحاد الكرة على التصريحات التي أطلقها ضياء السيد المدرب العام السابق، بشأن غضب لاعبى المنتخب من صرف مكافآت هزيلة للاعبين في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه منع حدوث كارثة داخل غرفة خلع ملابس لاعبي منتخب مصر بسبب المكافأة التي كان مقرر صرفها للاعبين.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، تواصلنا مع مصدر داخل اتحاد الكرة، وجاء رده "الأمور يتم تهويلها بدون داع، اللاعبون لم يتحدثوا عن المكافآت لكن استشعرنا عدم رضاهم عن الفوز ثم تم تعديل المكافآت".



وأتم شبانة، المصدر أوضح أن اتحاد الكرة الحالي تولى المسؤولية قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون بثلاثة أيام فقط، وأنهم لم يتطلعوا على لائحة المكافآت القديمة، ولم يتفقوا مع الجهاز الفني على أي قيمة مالية، مشددًا أن الوقت كان ضيقًا للغاية، وتداركنا الأمور سريعًا.