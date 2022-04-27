عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجبلاية ردا على ضياء السيد بشأن مكافآت المنتخب: الأمور يتم تهويلها بدون داع

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رد اتحاد الكرة على التصريحات التي أطلقها ضياء السيد المدرب العام السابق، بشأن  غضب لاعبى المنتخب من صرف مكافآت هزيلة للاعبين في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه منع حدوث كارثة داخل غرفة خلع ملابس لاعبي منتخب مصر بسبب المكافأة التي كان مقرر صرفها للاعبين.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، تواصلنا مع مصدر داخل اتحاد الكرة، وجاء رده "الأمور يتم تهويلها بدون داع، اللاعبون لم يتحدثوا عن المكافآت لكن استشعرنا عدم رضاهم عن الفوز ثم تم تعديل المكافآت".


وأتم شبانة، المصدر أوضح أن اتحاد الكرة الحالي تولى المسؤولية قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون بثلاثة أيام فقط، وأنهم لم يتطلعوا على لائحة المكافآت القديمة، ولم يتفقوا مع الجهاز الفني على أي قيمة مالية، مشددًا أن الوقت كان ضيقًا للغاية، وتداركنا الأمور سريعًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

ترشيحاتنا

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تعرف على بنود العقد بين شركة التمويل الاستهلاكي والعميل

عودة فيروس إيبولا الفتاك من جديد| تفاصيل

كارتيرون يطلب ضم أوباما إلى الاتفاق السعودي لموسم واحد

إيطاليا تدرس تأميم مصفاة نفط روسية.. وموسكو تقطع إمداد الغاز عن دولتين

الجبلاية ردا على ضياء السيد بشأن مكافآت المنتخب: الأمور يتم تهويلها بدون داع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ