الزمالك يحذر جالاتا سراي من بيع مصطفى محمد قبل حصوله على مستحقاته

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك طالبت نادي جالاتا سراي التركي بسرعة إرسال مستحقات بيع مصطفى محمد البالغة 4 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، عقد الزمالك مع جالاتا سراي التركي بشأن مصطفى محمد، ينص على دفع الفريق التركي، المبلغ بداية من يوليو المقبل بما يعني أن الزمالك لن يتمكن من الاستفادة من المبلغ في الوقت الحالي، ليبدأ مسئولو الزمالك بعدها المشاورات والاطلاع على عقد اللاعب لدراسة الملف بأكمله.

وأضاف شبانة، مسئولو الزمالك هددوا بعدم بيع اللاعب لأي نادي قبل حصولهم على مستحقاتهم بسبب وجود بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمنح أي نادي الحق في بيع لاعبه لنادي آخر قبل دفع مستحقات الصفقة واستندوا لهذا البند في الملف.

وأتم شبانة، الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ في الوقت الحالي حتى يتمكنوا من سداد عقوبة سبورتنج لشبونة ومارتيمو البرتغالي، لفتح باب القيد والتمكن من جلب صفقات جديدة.