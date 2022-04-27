فى ذكرى ميلادها .. لمحات من حياة الفنانة سناء جميل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل ، التى حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ السينما والدراما المصرية لما كانت تمتلكه من موهبة استثنائية وقدرة على التنوع، فتارة تجدها امرأة أرستقراطية تتحدث الفرنسية، وأخرى تجسد شخصية سيدة في حارة شعبية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء جميل ..

سناء جميل

نشأة سناء جميل



ولدت في مركز ملوي لمحافظة المنيا وذلك في 27 أبريل عام 1930.



وانتقلت مع أسرتها إلى مدينة القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية.



وخلال المدرسة كانت تشارك في العديد من المسرحيات ولكن باللغة الفرنسية، وبعدها قررت أن تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون أن تخبر شقيقها والذي طردها وتبرأمنها، بعد أن علم برغبتها في التمثيل.

سناء جميل

زكي طليمات قدم لها الفرصة وسكنت في بيت طالبات نظرا لموهبتها الشديدة ألحقها الفنان زكي طليمات بفرقة المسرح الحديث، وسكنت وقتها في بيت الطالبات وقد أخذت

وقتها تصريحا بالتأخر الاستثنائي، لكي تستطيع أن تواظب على البروفات والعروض المسرحية.

كما كانت تعمل في تلك الأثناء بتفصيل الملابس والمفروشات، من أجل أن توفر المال للسكن والمعيشة.

وبعد تخرجها في المعهد، إنضمت سناء جميل لفرقة "فتوح نشاطي" المسرحية، وقدمت وقتها العديد من الأعمال كما شاركت أيضا في أعمال سينمائية بأدوار صغيرة، لكن الدور الذي جعلها الأشهر کان فیلم "بداية ونهاية" والذي قدم عام 1960.

وحصلت على الدور بعد إعتذار فاتن حمامة عنه، وقد قالت في أحد لقاءاتها إنها أصيبت بفقدان حاسة السمع بأحد الأذنين بعدما صفعها عمر الشريف، في أحد مشاهد الفيلم.

سناء جميل

أبرز أعمال سناء جميل



شارکت سناء جميل في عشرات الأفلام السينمائية، والتي تعتبر علامات بارزة في السينما، ومنها "الزوجة الثانية" و"المجهول" وبداية ونهاية" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سواق الهانم"

و"الشوارع الخلفية" و"المجهول" و"نساء خلف القبضان"و"حل يرضي جميع الأطراف".



وقد شاركت سناء جميل في 4 أفلام، ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، بحسب استفتاء النقاد، وهم

"بداية ونهاية" و"المستحيل" و"الزوجة الثانية" و"زينب".



وعلى الرغم من الشخصية الجادة التي ظهرت بها سناء جميل،والتي عرفت بغول التمثيل لأنها تؤدي أصعب الأدوار، لكنها أيضا إستطاعت أن تقدم اللون الكوميدي في العديد من الأعمال ونجحت في هذا اللون.

سناء جميل

دفنت بعد وفا تھا ب4 أيام



تو فیت سناء جميل في عام 2002، بعد صراع طويل مع ما مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز ال 72 عاما. وعلى الرغم من إعلان وفا تھا في 22 سبتمبر، إلا أنها توفيت قبلها ب3 أيام لكن زوجها دفنها بعد الوفاة بأربعة أيام على أمل أن يأتي أحد من أسرتها لكي يحضر الدفن، خصوصا أن سناء جميل كانت تأمل أن تقابل شقيقتها التوأم في يوم من الأيام، بعد أن هاجروا إلى الخارج.