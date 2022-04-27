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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجن 5 سنوات لزعيمة ميانمار السابقة أونج سان سوتشي لإدانتها بالفساد

أونج سان سوتشي
أونج سان سوتشي

أدانت محكمة في ميانمار، اليوم /الأربعاء/، زعيمة البلاد السابقة أونج سان سوتشي بالفساد، حيث قضت بسجنها لمدة خمس سنوات في أول قضية من عدة قضايا فساد ضدها.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن سوتشي التي أطاح بها الجيش العام الماضي قد نفت مزاعم أنها قبلت الذهب ومئات الآلاف من الدولارات كرشوة من سياسي بارز.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن مؤيدي سوتشي وخبراء قانونيين مستقلين اعتبروا مقاضاتها خطوة غير عادلة لتشويه سمعتها وإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة مع منعها من العودة إلى دور نشط في السياسة.
وواجهت سوتشي في القضية اتهامات تتعلق بتلقي 600 ألف دولار وسبع سبائك ذهب من فيو مين ثين العضو البارز في حزبها السياسي. 
وتحاكم سوتشي أيضا بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما وبتهمة تزعم تزوير الانتخابات والتي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات.

تزوير الانتخابات انتخابات زعيمة ميانمار زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سوتشي

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