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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير مخازن أسلحة وذخائر إيرانية.. 9 قتلى في القصف الإسرائيلي بمحيط دمشق

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي الذي وقع بعد منتصف الليل، أدى لتدمير مواقع للميليشيات التابعة لإيران في ريف العاصمة دمشق، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، موقعا عسكرياً في محيط صحنايا، وآخر في جبل السومرية بالقرب من الفوج 100، والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وموقع مابين دمر وقدسيا، إضافة إلى منطقة الكسوة بريف دمشق، إذ تتواجد مواقع عسكرية للجيش السوري وتتغلغل فيها ميليشيات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني.

ووفقا للمرصد السوري، أسفرت الضربات عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقتي السومرية والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، إضافة إلى تدمير مواقع ضمن ثكنات عسكرية في كل من صحنايا والكسوة.

إضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، فقد أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القصف الإسرائيلي على المناطق آنفة الذكر تسبب بمقتل 9 عسكريين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 5 من الجنسية السورية و4 لم تعرف هويتهم حتى اللحظة من الميليشيات التابعة لإيران.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي العاشر للأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وأشار المرصد السوري بعد منتصف الليل، إلى أكثر من 12 انفجارا دوى في محافظة دمشق وريفها، نتيجة قصف إسرائيلي وتصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش للصواريخ، وسمعت الانفجارات في مواقع عدة في ريف دمشق، كما سقطت صواريخ بالقرب من مطار دمشق الدولي، ومحيط كل من جمرايا وقدسيا وجديدة عرطوز حيث تتواجد في تلك المناطق مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، وميليشيات موالية لإيران، دون ورود معلومات ما إذا كانت نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية أو نتيجة سقوط صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام، في حين شوهدت النيران داخل موقع عسكري في منطقة السومرية غربي دمشق، نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية في الموقع.
 

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