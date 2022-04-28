دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان .. 5 كلمات مستجابة قبل الفجر

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان.. يغفل الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان، خاصة بالتزامن مع الثلث الأخير من الليل واقتراب أذان فجر اليوم السابع والعشرين من الشهر الفضيل.

ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان، فردده من الآن.

الدعاء عبادة

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

الدعاء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة»، كما أن أدعية ليلة القدر تكون سببا في دفع غضب الله تعالى، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»، وادعية ليلة القدر تكون سلامة من العجز، ودليل على الكَياسة: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ» (رواه ابن حبان).

ونحن إذ نستقبل رابع الليالي الوترية والتي من الممكن أن تكون ليلة القدر، احرص أيها المسلم والمسلمة على الدعاء، وأعلم أن الدعاء هو العبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الطاعات التي رغب الله تبارك وتعالى عليها وحذر المستكبرين عنها بدخول النار، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال " من دعا بهذه الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه: لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد وهوعلى كل شيئ قدير ، لا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

ومن آداب الدعاء التي يرجى بها قبوله:

‏1. أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه وأن يختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: سَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو وهو يقولُ: اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيدِه لقد سألَ اللهُ باسمِه الأعظمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ وإذا سُئِلَ به أعطى).رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

‏2. أن يترصد لدعائه الأوقات والأحوال الشريفة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة) رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِن (أي جدير) أن يستجاب لكم). رواه مسلم.

‏3. عدم العجلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي) البخاري ومسلم.

‏4. التضرع والخشوع والرغبة والرهبة: قال تعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} (الأعراف:55)، وقال تعالى أيضا: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً...) (الأنبياء:90).

‏5. حسن الظن بالله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ( أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) رواه البخاري ومسلم .

6. أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه، قال صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه) رواه الترمذي.

7. أن يلح في الدعاء ويعظم المسألة ويكرر الدعاء ثلاثاً.

‏8. استقبال القبلة ورفع اليدين.

‏9. إطابة المأكل والملبس، عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أيُّها النَّاس إِنَّ اللَّه طيِّب لا يقبل إِلا طيِّبا، وإِنَّ اللَّه أمر المؤمنين بِما أمر به المرسلين، فقال: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}، ثمَّ ذكر الرَّجل يطيل السَّفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إِلى السَّماء يا ربِّ يا ربِّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك) رواه مسلم.

دعاء ليلة القدر

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا).

(دَعْوةُ ذي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له).

(اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ).

(يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

(رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي).

(اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ.

دعاء اليوم السابع والعشرين من رمضان

1- اللهم بلغنا ليلة القدر فأنت وحدك المطلع على ميعادها ووفقني لطاعتها.

2- اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا.

3- اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا.

4- اللهم اني استفتحت يومي هذا،وليلتى هذه بأنوار الصلاه على سيدنا وحبيبنا محمد فافتح اللهم لي بها مغاليق القلوب والابواب.

5- اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عٙيانًا وأراه يقظة ومنامًا، وتقع عينُ قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه، وأفوز بمناجاته، واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

6- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

7- أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه، ولن تطيب الجنَة إلّا برؤيته.

8- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

9- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم.

10- أسأل الله لكم في ليلة القدر حسنات تتكَاثر، وذنوبًا تتناثر، وهمومًا تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة.

11- اللهم اختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

تلاوة القرآن



أدعية ليلة القدر مكتوبة

·إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

· اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

· إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

· اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

أدعية ليلة القدر لنفسي

·اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

· اللّهم لا تصرفني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

·اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

أدعية ليلة القدر لتحقيق الامنيات

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل فهو تلك الأدعية التي يمكن للمرء أن يرفع يده بها طوال تلك الليلة، ومن دعاء ليلة القدر مكتوب طويل :

1- اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

2- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

3- اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

4- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

5- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

6-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.