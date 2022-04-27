مجهول المنشأ.. تفشي إصابات التهاب الكبد الغامض في 12 دولة بالاتحاد الأوروبي

قالت المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيدس، إنه تم بالفعل اكتشاف التهاب الكبد الغامض في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” قالت كيرياكيدس، "يبدو أن الحالات تخص أطفالا تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عاما”.

وتقوم منظمة الصحة العالمية، بمراجعة المعلومات المتعلقة بحالات التهاب الكبد مجهولة المنشأ لدى الأطفال في إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا .

وتم توضيح أنه في سياق الاختبارات المعملية، لم يتم الكشف عن فيروسات التهاب الكبد من الأنواع A و B و C و E و D.

ومع ذلك، قالت فيليبا إيستربروك، الباحثة في منظمة الصحة العالمية، إنه "ربما يكون التهاب الكبد ناتجا عن نوع جديد من الفيروس الغدي، فهذه فرضية محتملة لأصل هذا المرض".