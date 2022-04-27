أوكرانيا: روسيا ستستغل أراضي ترانسنيستريا لشن هجمات علينا أو مولدوفا

قالت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لاستخدام مقاطعة ترانسنيستريا محطة للتحرك والهجوم على البلاد أو مولدوفا.

وحسب ما نقلته "العربية"، ذكر نائب وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستستغل الآن أراضي ترانسنيستريا لاستخدامها كمنصة لشن هجمات على مولدوفا أو أوكرانيا.

وتعد ترانسنيستريا منطقة تقع بين مولدوفا وأوكرانيا. ويحكمها انفصاليون موالون لروسيا ولها "قوات حفظ سلام" في المنطقة منذ عام 1992.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من غير الواضح من يقف وراء الهجمات التي وقعت في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وصفت بيربوك في خطاب أمام البرلمان الألماني، الوضع في مولدوفا بأنه "حرج للغاية".

وكانت روسيا أثارت احتمال غزو مولدوفا إذا نجح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تقويض أمن مولدوفا، مؤكدًا أن موسكو تهدد هذه البلاد إذا واصلت دعمها لكييف، وفقًا لشبكة "العربية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، إن فرنسا تدعم مولدوفا في مواجهة "مخاطر زعزعة الاستقرار"، بعد سلسلة من الانفجارات في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الفرنسية قال: "أعرب الوزير لنظيره المولدوفي عن قلقه ويقظته إزاء الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين في ترانسدنيستريا.

وفي هذا السياق، كرر دعم فرنسا الكامل للاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لمولدوفا ومواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار التي قد تتعرض لها.