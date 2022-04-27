تسريبات وأسرار وفضائح.. ما جديد محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد؟

ثنائي هوليود الذي شغل الرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، جوني ديب وآمبر هيرد، الثنائي الذي وصل النزاع بينهما إلى ساحات القضاء، في قضايا تنوعت ما بين التشهير والتعدي الجسدي والجنسي.

بدأ النزاع بين نجمي هوليود جوني ديب، وآمبر هيرد، مع ارتباطهما عام 2015م، وحتى 2017م، إذ اتهمت آمبر هيرد، زوجها بالإساءة عليها، وضربها، ونشرت مقال بصحيفة «ذا صون» عام 2020، تؤكد خلالها تعدي جوني ديب عليها بالضرب، ويسيئ معاملتها، ليقرر الأخير مقاضاتها بسبب التشهير به، وطالب بالتعويض عن حقه.

نزاع بلغ ساحات القضاء

تواجه الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد، في محكمة فيرجينيا، في قضية التشهير بقيمة 50 مليون دولار، بعد أن زعم جوني أن اتهاماتها له بالإساءة ضدها باطلة، وتصاعدت حدة النزاعات بينهما مرة أخرة في ابريل الجاري مرة أخرى، بالتزامن مع بدء محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي تكشف يومًا بعد يوم أسرار صادمة حول تلك العلاقة المثيرة للجدل.

أسرار وفضائح صادمة

يمكنك تقطيعي وأخذ دمي

تطور النزاع بين نجمي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد، إلى حد كشفت المحاكمة بينهما عن أسرار وفضائح صادمة عن علاقتهما ببعضهما البعض، حيث أوضح جوني ديب خلال جلسات المحاكمة، أن وضعه تدهور بسبب زوجته السابقة هيرد، لدرجة إنه قال لها في إحدى المرات « يمكنك تقطيعي وأخذ دمي، فهذا هو الشئ الوحيد الذي لم تأخذيه ولم يكن بحوزتك»، عارضًا أمام المحكمة تسجيل صوتي لتلك المحادثة بينهما.

ردت آمبر هيرد على تلك المحادثة مؤكدة من جديد انها ضحية للعنف المنزلي، لكن ديب حاول إقناع المحكمة أنها هي من كانت تُعنفه، قائلاً « عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب».

من تعرض للتعنيف المنزلي

واسمعت المحكمة خلال الجلسات أيضًا إلى مكالمة هاتفية مثيرة بين هيرد وديب، حدثت في وقت سابق، قالت خلالها هيرد لزوجها إنه لن يصدقه أحد إذ ادعى تعرضه للعنف المنزلي، بينما اقترح ديب في التسجيل التوصل إلى حل توافقي بينهما ومحاولة التوافق مجددًا.

جوني ديب وآمبر هيرد

فلنحرق آمبر

استكمالاً لسلسلة الاتهامات لمتبادلة بين الطرفين أتهمت آمبر هيرد، طليقها جوني ديب بأنه كان ينهال عليها ضربًا، إلا انه نفى أن يكون ضربها، أو ضرب امرأة أخرى في حياته، بينما أبرز محامو هيرد تسجيلاً صوتيًا يصرخ فيه ديب على زوجته في ذلك الوقت.

قال ديب خلال التسجيل الصوتي «أخرسي أيتها السمينة»، وكشف المحامين عن رسائل نصية أخرى أسرها ديب لأصدقائه عام 2013 كتب خلالها «فلنحرق آمبر، وأنه يريد مضاجعة جثتها المخترقة للتأكد من أنها ماتت»، لكن ديب قلل من عنف وحدة تلك الرسائل معتبرًا انها مجرد سوء تفاهم، وانها مجرد فكاهة وأنها مستوحاه من فرقة مونتي بايثون الفكاهية السريالية البريطانية.

أمبر تعاني من اضطراب في الشخصية

تم تعيين طبيبة نفسية إكلينيكية، لمراجعة العلاقة المضطربة بين جوني ديب وآمبر هيرد، والتي أوضحت أمام هيئة المحلفين أن الممثلة آمبر هيرد تعاني من اضطرابين في الشخصية، وبالغت بشكل كبير في اضطراب ما بعد صدمة الانقسام المرير بين الزوجين.

بداية العلاقة العاطفية بين النجمين

بدأت العلاقة العاطفية بين نجمي هوليود جوني ديب وآمبر هيرد، عندما ألتقيا سويًا لأمر مرة في موقع تصوير فيلم The Rum Diary عام 2009، لتنشأ بينهما قصة حب أستمرت إلى أن بدأ النزاع بينهما عام 2015.