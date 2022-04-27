أحمد مكي يغني «ستو أنا».. وأكرم حسني يعلّق: الكبير كبير أوي

بعد النجاح الذي حققته أغنية “ستو أنا” للنجم أكرم حسني في مسلسل “مكتوب عليّا”، وتصدرت تريند “تويتر” وحصدت ملايين المشاهدات على تيك توك، عاد النجم أحمد مكي لاستخدامها في مسلسله “الكبير أوي” بطريقة كوميدية مختلفة.

وقد نشر النجم أكرم حسني على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، ستوري من مشهد أغنية “ستو أنا” الذي قدمه أحمد مكي، وعلّق عليه "الكبير كبير أوي".



جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.