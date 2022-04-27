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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يعلم أنها مسيحية.. زوج سناء جميل كاد أن يشهر إسلامه بسببها

سناء جميل وزوجها
سناء جميل وزوجها

اليوم الأربعاء 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا. 

 

مسيرة سناء جميل

قررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها ، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاء أو الجنازة الخاصة بها. 

شاركت سناء جميل، فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني الى 65 عملا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح ، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة الى الفنانة فاتن حمامة. 

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قصة زواج سناء جميل

وقبل 5 سنوات، أكد الكاتب الصحفي لويس جريس، أنه كان يعتقد أن زوجته الفنانة الراحلة سناء جميلة مسلمة قبل ارتباطه بها وكان يحاول تأخير عملية الارتباط بها لحين إعلان إسلامه.

وأضاف فى لقائه مع الإعلامى «معتز الدمرداش» فى برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أنه بعد شرائه دبلتين لخطبة الفنانة سناء جميل أخبرها أن هناك إجراء آخر لابد من انتظاره لاستكمال مراسم الزواج وهو أن يعلن إسلامه وينتظر الحصول على مستند رسمى للزواج منها، مضيفا، أن الفنانة سناء جميل ردت عليه قائلة: "وتشهر إسلامك ليه.. أنا أصلا مسيحية".

وأوضح أنها صممت على عقد الزواج في الكنيسة حتى اكتشف انها على نفس الطائفة الأرثوذكسية التي تجمعهما دون أن يعلم من ذلك شيء قبل أن يرتبط بها.

 

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