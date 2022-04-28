3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

ملف إعادة مباراة مصر والسنغال لازال منظورًا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بعدما زادت حظوظ مصر في انتزاع قرار من الفيفا بإعادة المباراة وفقًا لما صرح به أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويضغط الاتحاد المصري برئاسة جلال علام من خلال شكوى تقدم بها تضمنت مخالفات وتجاوزات عدة داخل الملعب وخارجه كفيلة بإصدار قرار من الاتحاد الدولي لصالح مصر، بإعادة المباراة التي جرت في داكار وانتهت لصالح السنغال بضربات الترجيح.

وفي حال خروج قرار من لجنة الانضباط بالفيفا فإن الأمر لن يخرج عن 3 سيناريوهات متوقعة وحاسمة بشأن إعادة المباراة، إثنان منها في صالح مصر.

أولا- التأهل مباشرة

التأهل مباشرة دون إعادة المباراة كانت المفاجأة التي فجرها جلال علام رئيس الاتحاد المصري الذي قال في تصريحات إعلامية إن هناك بعض التجاوزات التى استند عليها الملف المقدم للجنة التظلمات ولا يوجد طلب بإعادة مباراة السنغال بل طلبنا حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم.

ثانيًا - إعادة المباراة في قطر

القرار الثاني الذي قد يكون لصالح المصريين هو الحكم بإعادة المباراة في قطر مع مباريات ملحق كأس العالم التي ستقام في الدوحة.

ثالثًا - إدانة السنغال

هذا القرار حال صدوره سيتضمن إدانة للسنغال وتوقيع عقوبات مالية واللعب بدون جماهير في المنافسات القادمة لكنه لن يقضي بإعادة المباراة.