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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام ربة منزل واثنين آخرين لارتكابهم جريمة قتل في مدينة بدر

جثة
جثة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بإعدام ربة منزل وعشيقها وصديقه لارتكابهم جريمة قتل زوج المتهمة الأولى في منطقة بدر عمداً.

وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، أن المتهمين الأول "محمود،م" والثاني "ناصر،م"، قتلا المجني عليه "حسن احمد" مع سبق الإصرار والترصد ؛ بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية وأعدا لذلك سلاح أبيض – تال وصفه – وتنفيذاً لغايتهما أعدا مخططاً محكماً أنفذاه، بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة، والمتيقن سلفاً مروره بسيارته وما أن ابصرا قدومه حتى أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة، فانصاع لطلبه وحال دلوفه للسيارة تسلل المتهم الأول مستقلاً المقعد الخلفي للحافلة مطبقاً على جيده بسلاح أبيض نحرا، وطفق المتهم الثاني يسدد له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده باغيان من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة "رشا عمر" زوجة المجني عليه، اشتركت بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بان بثت في نفسه فكرة ارتكابها، ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته إليها حتى انعقد عزمه على تمامها وتشاورا في اتيانها نفيا للتهمة عن نفسها وساعدته على ارتكابها بأن طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتى يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما فوقعت الجريمة.

جنايات القاهرة التجمع الخامس سلاح ابيض الصفة التشريحية تقرير الصفة التشريحية سبق الاصرار

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