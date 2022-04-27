عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج لافت.. المطربة بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت المطربة بوسي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصور مرتدية بليزر باللون البيج مع تيشيرت باللون الاسود، وبنطال جلد اسود، واضعة مكياج لافت، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وتستعد بوسى، لطرح أغنية جديدة فى عيد الفطر المقبل، بعنوان "بلا خيبة" من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع عمرو الخضرى.

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالثتعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.

وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل"الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق. 

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فيهذه اللحظات التي يعيشونها. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

الحبس عامين لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

الحكم بحبس مرتضي منصور سنة أخرى لسب الخطيب | تفاصيل

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

تسريبات وأسرار وفضائح.. ما جديد محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد؟

المفتي: الدعاء المستجاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكسب الحلال

194 رحلة داخلية لمصر للطيران خلال إجازة عيد الفطر المبارك

انهيار اليورو| الغاز الروسي يضرب اقتصاد أوروبا.. ومخاوف من الركود وارتفاع التضخم

اعرف الحالات التي يتم إعفاء الإعلانات فيها من الحصول على ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

فيديو

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ